Бойовики «ДНР» 7 годин утримували вантажівку і обладнання ОБСЄ – СММ

У Спеціальній моніторинговій місії ОСБЄ повідомляють, що бойовики угруповання «ДНР» в Оленівці Донецької області затримали вантажівку з обладнанням для камери спостерігачів і утримували її сім з половиною годин.

«Потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи – сторони мусять захищати свободу пересування СММ», – мовиться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

Сепаратисти наразі ситуації не коментували.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. За словами керівництва місії, 90 відсотків випадків перешкоджання її діяльності, зокрема і погрози на адресу спостерігачів, стаються на окупованих територіях.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».