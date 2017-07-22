У «ДНР» скасували пріоритетний проїзд для СММ ОБСЄ – Пушилін

Один з лідерів бойовиків угруповання «ДНР» Денис Пушилін звинувачує спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в упередженості. За його словами, через це сепаратисти ухвалили рішення пропускати спостерігачів через блокпости на загальних підставах.

«Підхід керівництва СММ ОБСЄ, покликаного об’єктивно моніторити ситуацію, викликає занепокоєння керівництва «ДНР» і наводить на думку про упереджене ставлення до «народних республік». У зв’язку з цим, нами був ухвалений вимушений захід здійснювати пропуск керівництва і патрулів СММ ОБСЄ через КПВВ і блокпости на загальних підставах, без будь-якого пріоритетного права проїзду», – заявив Пушилін 22 липня.

У суботу спостерігачі СММ ОБСЄ покинули блокпост на в’їзді до захопленого бойовиками міста Новоазовськ Донецької області, після 3-годинного очікування. Спостерігачі назвали інцидент порушенням мінських домовленостей.

В ОБСЄ неодноразово заявляли про перешкоджання їм доступу на Донбасі з боку сепаратистів.