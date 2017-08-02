Шахтарі Кривого Рогу знову вийшли на акцію протесту з вимогою зарплати в тисячу євро

У середу шахтарі шахти «Артем-1» підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Кривому Розі вийшли знову на акцію протесту з вимогою підвищення заробітної плати працівників до 1 тисячі євро у гривневому еквіваленті.

За словами учасників, минула акція відбулась тиждень тому, від того часу домовленості з адміністрацією підприємства про виконання вимог гірників не було досягнуто.

Окрім збільшення зарплат, працівники шахти вимагають збільшення страхових внесків медичного страхування.

За інформацією протестувальників, на 2 серпня вони планували початок безстрокового страйку, однак Саксаганський районний суд Кривого Рогу після звернення адміністрації підприємства його проведення заборонив. Гірники вважають, що таким чином їх позбавили «конституційного захисту своїх прав та свобод».

Активісти профспілкових організацій склали листа-звернення до президента України з низкою вимог. Зокрема, вони вимагають звернути увагу на ситуацію на підприємстві, вжити заходів «для контролю дотримання законодавства України на підприємстві», запровадити «кримінальну відповідальність за неякісні перевірки порушень трудового законодавства держслужбовцями Держпраці» тощо.

Раніше, 26 липня, в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Радіо Свобода повідомили, що шахта «Артем – 1» – це структурний підрозділ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з низьким рівнем рентабельності, тому «вимоги працівників щодо підвищення зарплати до 1 тисячу євро в місяць є необґрунтованими і не аргументовані економічним розрахунком».

Як зазначили на підприємстві, компанія зберігає робочі місця понад тисячі працівників шахти, «забезпечуючи їм соціальну підтримку в цей непростий період». Як поінформували в адміністрації, зараз середня зарплата прохідників шахти складає 19 тисяч гривень, «що перевищує рівень середньої зарплати в інших шахтах Кривого Рогу». 2 серпня на підприємстві від коментарів відмовились.

11 травня що шахтарі шахт «Фрунзе» та «Ювілейна» ПАТ «Євраз Суха балка» у Кривому Розі не вийшли із забою, вимагаючи підвищення заробітних плат до рівня 2012 року в доларовому еквіваленті - до 1 тисячі доларів США. Через майже дві доби перебування під землею шахтарі піднялись на поверхню для переговорів з адміністрацією.

Раніше, на початку травня, в Кривому Розі після нічної зміни не вийшли на поверхню близько 400 працівників чотирьох шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»: шахт «Батьківщина», «Гвардійська», «Тернівська» та «Жовтнева». Головна вимога, висловлена на зборах трудових колективів під землею, також була щодо підвищення оплати праці гірників до рівня 2012 року, коли вона була в перерахунку на долари США близько тисячі. Після протесту адміністрація і протестувальники домовились про початок переговорів.