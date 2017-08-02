Наступне засідання ТКГ щодо Донбасу заплановане на 23 серпня – Сайдік

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі заплановане в білоруському Мінську на 23 серпня, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Сайдік, передає білоруська державна агенція БЕЛТА.

За його словами, учасники переговорного процесу на три тижні підуть у відпустку.

За підсумками засідання групи в Мінську 2 серпня речниця екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона закликала завершити узгодження списків заручників у письмовому вигляді, щоб на наступній зустрічі ТКГ досягти домовленості про їх звільнення.

Як повідомив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт, 137 українських громадян на сьогодні перебувають у заручниках бойовиків на Донбасі.