Київ хоче домовитися про звільнення заручників на наступному засіданні ТКГ – Оліфер

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі закликає завершити узгодження списків заручників у письмовому вигляді, щоб на наступній зустрічі ТКГ досягти домовленості про їх звільнення. Про це у Facebook написала речниця екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання групи в Мінську 2 серпня.

Крім того, українська сторона назвала неприпустимим застосування тортур до незаконно утримуваних бойовиками громадян України.

«Українська сторона жорстко поставила питання неприпустимості застосування тортур щодо незаконно утримуваних осіб, які перебувають на території ОРДЛО. Зокрема, мова йде про тортури, яких зазнала інвалід дитинства Людмила Сурженко», – заявила Оліфер.

Як повідомив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт, 137 українських громадян на сьогодні перебувають у заручниках бойовиків на Донбасі. Число полонених продовжує зростати. Сепаратисти заявляли про 600 осіб, яких вони хотіли б обміняти, і як уточнила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, ОРДЛО ультимативно вимагає звільнення понад 60 злочинців, що не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі.