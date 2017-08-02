У Мінську закликали сепаратистів припинити стріляти і допустити ОБСЄ до кордону з Росією – Оліфер

Недотримання режиму припинення вогню у зоні конфлікту на Донбасі було основною темою обговорення Тристоронньої робочої групи на сьогоднішньому засіданні у білоруському Мінську, повідомила у Facebook речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, у групі закликали сепаратистів припинити відкривати вогонь і забезпечити безперешкодний доступ моніторинговій місії ОБСЄ, яка повинна проконтролювати, що під час розведення сил сепаратисти не зводять фортифікаційних споруд, не забезпечують проникнення військ та не здійснюють постачання боєприпасів з Росії.

«Представники ОРДЛО блокують доступ СММ ОБСЄ до ділянки українсько-російського кордону. Разом з ОБСЄ ми закликаємо до розблокування цього доступу та забезпечення контролю місією як руху озброєння і військ на територію ОРДЛО з території Росії, так і того, аби із непідконтрольних Україні територій Донбасу не вивозили на територію Росії обладнання українських підприємств», – заявила Оліфер.

Вона наголошує, що погрози і насильство щодо спостерігачів українська сторона вважає неприпустимими.

«Ми закликали завершити розслідування і покарати винних у загибелі в ОДЛО співробітника СММ, який був громадянином США. Необхідно притягнути до відповідальності осіб, які застосовують вербальну і фізичну агресію до представників місії, зокрема, тих, хто вчора в Оленівці більше 7 годин утримував співробітників СММ ОБСЄ, ми категорично засуджуємо цей неприпустимий і обурливий факт», – наголосила Оліфер.

Попередня зустріч у Мінську відбулася 19 липня, але після того окремі підгрупи продовжували перемовини.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. За словами керівництва місії, 90 відсотків випадків перешкоджання її діяльності, зокрема і погрози на адресу спостерігачів, стаються на окупованих територіях.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».