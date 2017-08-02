У лікарні Бердянська померла 7-річна дівчинка, яка відпочивала в місцевому таборі – поліція

У реанімації Бердянської міської лікарні в Запорізькій області померла 7-річна дівчинка, яка відпочивала в оздоровчому таборі в Бердянську, звідки її доправили до медустанови у стані інфекційно-токсичного шоку, повідомляє поліція регіону.

«1 серпня в реанімації померла дівчинка 2009 року народження, яка була доставлена з дитячого табору Бердянська. Під час перевірки встановлено, що дівчинка напередодні звернулась зі скаргами на погане самопочуття. З 24 до 27 липня вона перебувала на лікуванні в ізоляторі дитячого табору. 27 липня її виписали. 1 серпня дівчинці знову стало погано. Її помістили в ізолятор, а потім викликали швидку. Дитину доставили у лікарню з діагнозом «інфекційно-токсичний шок». Але врятувати життя неповнолітньої не вдалось», – йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею «умисне вбивство малолітньої дитини». Триває розслідування.

20 липня стало відомо, що в Бердянську Запорізької області близько 30 дітей, що перебували у санаторії, захворіли на кишкову інфекцію. Перші скарги на здоров’я відпочивальників надійшли до медиків напередодні. Близько 30 шпиталізували до лікарні на обстеження. Усього на відпочинку в таборі перебувала 261 дитина з Дніпропетровщини і Вільнянського району Запорізької області.