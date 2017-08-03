ЄС ще не знає, чи вдарять санкції США по «Північному потоку-2» – речниця Єврокомісії

Європейський союз ще не знає, як вплинуть і чи вплинуть взагалі нові американські санкції проти Росії на реалізацію проекту газогону «Північний потік-2» (спільного російсько-німецького проекту транспортування газу через Балтійське море), заявляє речниця Європейської комісії Міна Андреєва.

«Я наразі не маю відповіді на це питання, бо ще немає на сьогодні рішення накладати санкції на проекти, в яких може бути європейська участь, чи які можуть вплинути на диверсифікацію постачання енергії в ЄС», – сказала вона.

Представниця виконавчої євроустанови пояснила, що в остаточному варіанті американського закону про запровадження санкцій, «крайня межа, яка визначає енергетичні проекти за участі Росії, на які мають накладатися санкції, тепер значно вища. Це означає, що вони потенційно стосуватимуться значно меншої кількості проектів».

«Це є добрим знаком, але все залежатиме від імплементації санкцій щодо кожного окремого випадку і за цим ми будемо стежити дуже пильно», – заявила Андреєва.

Євросоюз наголошує, що підписаний напередодні президентом США Дональдом Трампом пакет санкцій проти Ірану, Північної Кореї й Росії, «містить чітке зобов’язання, що у кожному окремому випадку США перед накладанням санкцій консультуватимуться зі своїми європейськими союзниками». «Якщо наші зауваження не будуть взяті до уваги, то ЄС розглядатиме, як саме йому на це реагувати у відповідь», – сказала представниця ЄС.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, коментуючи новий закон США щодо антиросійських санкцій, заявив, що задоволений поправками, які в нього були внесені з урахуванням занепокоєння Європейського союзу. Водночас він попередив про можливі кроки у відповідь в разі, якщо інтереси європейських компаній будуть порушені.

«Ми повинні захищати свої економічні інтереси по відношенню до США. І ми це зробимо», – наголосив напередодні президент Європейської комісії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію в Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.