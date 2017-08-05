У Кам’янському суд відмовив депутатові міськради скасувати постанову ТВК щодо його відкликання

У Кам’янському суд відмовив депутатові міської ради Дмитру Пучкіну в оскарженні постанови ТВК щодо відкликання. Відповідне рішення ухвалив Заводський районний суд міста.

За даними суду, позивачеві відмовлено у задоволенні позовних вимог до Кам’янської міської виборчої комісії про визнання протиправною і скасування її постанови. Мотиваційна частина ухвали поки не оприлюднена.

За текстом ухвали суду, апеляція на рішення може бути подана упродовж 10 днів.

4 липня в Кам’янському територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо відкликання депутата міськради Дмитра Пучкіна, обраного за списками ВО «Батьківщина».

За даними ТВК, рішенню передував збір підписів виборців Кам’янського, які загалом назбирали понад 2,5 тисячі підписів.

Водночас депутат міськради Дмитро Пучкін тоді заявив Радіо Свобода, що процедура відкликання не була дотримана і «нічого спільного із законністю рішення ТВК не має». Зокрема, як стверджує Дмитро Пучкін, збори жителів, які ініціювали його відкликання, проводились у тому самому приміщенні, де роздавалась доброчинна допомога, а на момент голосування не були присутні 300 людей, як того вимагає законодавство.

Наприкінці березня у Кам’янському на Дніпропетровщині вперше в Україні відкликали депутата місцевої ради Юрія Литвиненка («Блок Петра Порошенка – «Солідарність»). Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила на своєму засіданні Кам’янська територіальна виборча комісія, цій ухвалі передував збір підписів виборців і рішення партійного з’їзду. Депутат із цим рішенням не погодився і звернувся до суду.

31 травня в Кривому Розі Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. в Кривому Розі. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами. Суд скасував постанови про відкликання восьми із них, щодо трьох рішення ще не ухвалені.