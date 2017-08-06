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07 Серпень 2017, Київ 00:19
Новини | Міжнародні

Росія: в Москві встановлять меморіал жертвам політичних репресій

У Москві встановлять перший в Росії загальнонаціональний меморіал жертвам політичних репресій. Так звана «Стіна скорботи» з’явиться на перетині проспекту академіка Сахарова та Садового кільця.

Поки що пам’ятник накритий спеціальним полотном. Офіційно його відкриють наприкінці жовтня – у День пам’яті жертв політичних репресій.

Монумент висотою з двоповерховим будинком буде представляти собою стіну з кількома арками. На стіні буде написано слово «Пам’ятай» різними мовами. Територію навколо скульптури планують вимостити камінням, яке привезли з колишніх містечок та в’язниць ГУЛАГу.

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