Росія: в Москві встановлять меморіал жертвам політичних репресій

У Москві встановлять перший в Росії загальнонаціональний меморіал жертвам політичних репресій. Так звана «Стіна скорботи» з’явиться на перетині проспекту академіка Сахарова та Садового кільця.

Поки що пам’ятник накритий спеціальним полотном. Офіційно його відкриють наприкінці жовтня – у День пам’яті жертв політичних репресій.

Монумент висотою з двоповерховим будинком буде представляти собою стіну з кількома арками. На стіні буде написано слово «Пам’ятай» різними мовами. Територію навколо скульптури планують вимостити камінням, яке привезли з колишніх містечок та в’язниць ГУЛАГу.