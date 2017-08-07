МЗС України про можливий тюремний термін Чийгозу: 8 років – за патріотизм

У МЗС України вкотре зажадали від російської влади припинити переслідування одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого в Криму, Ахтема Чийгоза, якому загрожує до восьми років ув'язнення.

«Вісім років за патріотизм... Псевдо-прокуратура, псевдо-суди. Вимагаємо від окупанта припинити переслідування Ахтема Чийгоза», – написала речник українського МЗС Мар’яна Беца у Twitter 7 серпня.

На засіданні у «справі Чийгоза» в підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму 7 серпня прокурор Анастасія Супряга запросила для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк вісім років із відбуванням у колонії загального режиму.

На думку адвоката Миколи Полозова, суд у Криму винесе рішення про покарання для одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого Ахтема Чийгоза у вигляді шести-семи років ув'язнення.

Засідання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де 7 серпня відбуваються слухання в справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого Ахтема Чийгоза, відклали до вівторка 8 серпня у зв'язку із загорянням силового кабелю.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.