Ліквідатор банку з Фонду гарантування вкладів здав хабарника правоохоронцям

За заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб працівники СБУ та Генпрокуратури затримали представника страхової компанії, який намагався дати хабара ліквідатору неплатоспроможного банку, йдеться у заяві на сайті фонду.

«На час визнання банку неплатоспроможним залишки на рахунку страховика становили більше 10 мільйон гривень. Страхова компанія звернулась до Фонду гарантування з вимогою здійснити виплату поза процедурою задоволення вимог кредиторів, мотивуючи це тим, що вказані кошти належать фізичним особам. У зв’язку з тим, що відповідно до законодавства вклади юридичних осіб не гарантуються, у виплаті було відмовлено», – зазначають представники фонду.

За інформацією програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), хабар намагалися дати уповноваженій особі на ліквідацію «Ерде Банку».

За інформацією програми, представник страхової компанії діяв в інтересах ПрАТ «Граве Україна – страхування життя». Редакція «Схем» звернулася по коментар до цієї компанії, відповіді поки не отримала.

Напередодні Генпрокуратура повідомила про затримання представника приватного акціонерного товариства у сфері страхування, який підозрюється у тому, що за попередньою змовою з керівництвом цього товариства та ще одного приватного акціонерного товариства у сфері страхування пропонував 5 тис доларів США уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У Генпрокуратурі зазначили, що частина 3 статті 369 Кримінального кодексу (надання неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою групою осіб) передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.