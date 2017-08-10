СММ ОБСЄ: бойовики тимчасово затримували спостерігачів на Донбасі

У Спеціальній моніторингові місії ОБСЄ заявляють, що бойовики угруповання «ДНР» тимчасово затримували спостерігачів біля Верхньошироківського.

«ДНР» затримали патруль СММ ОБСЄ на 31 хв на блокпості біля Верхньошироківського; інші цивільні особи могли проходити», – йдеться у повідомленні місії.

У СММ ОБСЄ зазначають, що це є порушенням Мінських угод.

Раніше сьогодні у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що представники угруповання «ДНР» не пропускають спостерігачів до підконтрольного їм Новоазовська, а також поблизу села Пікузи на підконтрольній угрупованню «ДНР» території Донеччини обстріляли безпілотник спостерігачів.

Бойовики з угруповання «ДНР» наразі ці заяви не коментують, але наголошують, що націлені на створення «максимально сприятливих умов» для роботи спостерігачів місії ОБСЄ.