Спостерігачів ОБСЄ сепаратисти затримали біля Пікуз і не пускають до Новоазовська – заява

Представники угруповання «ДНР» не пропускають моніторингову місію ОБСЄ до підконтрольного їм Новоазовська, що поблизу неконтрольованої Києвом частиною кордону з Росією. Про це повідомляється на Twitter-сторінці спостерігачів.

Окрім того, за інформацією ОБСЄ, групу їхніх спостерігачів сепаратисти затримали поблизу села Пікузи на Донеччині після того, як збили їхній безпілотник.

«Після того, як безпілотний літальний апарат був обстріляний, так звана «ДНР» затримала СММ на 20 хвилин, погрожуючи конфіскувати відео з безпілотника. Порушення Мінська», – написали представники місії.

Українська сторона Спільного центру контролю і координації покладає відповідальність за збитий літальний апарат поблизу Пікуз на сепаратистів. За даними СЦКК, Александр Гуґ разом з іншими спостерігачами прямував із підконтрольного угрупованню «ДНР» Пікуз до підконтрольного Україні Маріуполя, однак місія туди так і не потрапила.

«Александр Хуг та співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати в Маріуполь по запланованому маршруту. За інформацією, отриманою від ОБСЄ, 10-го серпня з боку НЗФ ОРДО ніяких заходів по розмінуванню вказаної ділянки дороги не проводились», – йдеться на Facebook штабу української воєнної операції на Донбасі.

Представники угруповання «ДНР» інцидент в Пікузах наразі не коментували.

9 серпня місія повідомила, що її камеру, розміщену на Донецькій фільтрувальній станції, знищили під час обстрілу будівлі.

Українські представники в СККК назвали це провокацією бойовиків. Натомість в угрупованні «ДНР» заявили, що це зробили українські військові.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.

Збройний конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, а також вимагають виконання Москвою Мінських угод, проте Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.