Безпілотник ОБСЄ обстріляли біля села Пікузи на Донеччині – заява

Поблизу села Пікузи на підконтрольній угрупованню «ДНР» території Донеччини обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ, зазначають представники місії у Twitter.

«Ще одна спроба завадити моніторингу. Спільний центр контролю і координації був присутній, але не зміг сприяти безпеці», – йдеться у повідомленні.

9 серпня місія повідомила, що її камеру, розміщену на Донецькій фільтрувальній станції, знищили під час обстрілу будівлі.

Українські представники в СККК назвали це провокацією бойовиків. Натомість в угрупованні «ДНР» заявили, що це зробили українські військові.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.

Збройний конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, а також вимагають виконання Москвою Мінських угод, проте Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.