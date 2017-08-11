Військовослужбовцям із вересня збільшать доплати за службу в зоні АТО – Міноборони

Щомісячний оклад військовослужбовцям, які проходять службу в зоні проведення АТО на Донбасі, збільшиться із осені, відповідно до наказу міністра оборони, повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Збільшено виплати військовослужбовцям, які проходять службу в районі проведення АТО. Відповідно до наказу, оплату особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшено до 10 тисяч гривень на місяць, на другій лінії – до 4,5 тисяч гривень», – повідомив речник.

Він уточнив, що збільшені виплати військовослужбовці почнуть отримувати з вересня поточного року.

За словами речника, також на 15-20% підвищено грошове утримання рядового, сержантського та старшинського складу високомобільних десантних військ та морської піхоти.

Днями президент України Петро Порошенко анонсував покращення грошового утримання військовослужбовців деяких спеціальностей та доплат учасникам бойових дій у зоні конфлікту на Донбасі. Раніше і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав збільшити оклади військовим до рівня держслужбовців.