Порошенко анонсував збільшення грошового забезпечення військових

Президент України Петро Порошенко обіцяє покращення грошового утримання військовослужбовців деяких спеціальностей та доплат учасникам бойових дій у зоні конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив під час під час відвідання військового аеродрому на Вінничині, повідомляється на сайті президента.

За словами Порошенка, підвищення окладів стосуватиметься льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, зокрема, механіків-водіїв та «інших напрямків, де на сьогоднішній день потрібна не лише чисельність, а й фахова підготовка».

«Крім того, прийнято рішення ще збільшити рівень грошового утримання, доплати військовослужбовців, які виконують військові обов'язки в зоні АТО. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тисяч гривень на місяць, і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тисяч гривень», – сказав президент.

Раніше 1 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов виступив із заявою, у якій закликав збільшити оклади військовим до рівня держслужбовців.

Цього ж дня президент Порошенко підписав закон про внесення змін до цьогорічного державного бюджету через перевиконання його доходної частини. Надлишок коштів, як повідомлялось, має бути спрямований на соціальні проекти.

Раніше Кабінет міністрів заявляв про 24 мільярди гривень перевиконання планового показника доходів, які планується перерозподілити на соціальні, інфраструктурні та оборонні проекти. Причиною появи перевиконання і прем’єр-міністр, і президент назвав заходи із детінізації української економіки.

Водночас, на думку деяких економістів, перевиконання бюджету пояснюється виключно інфляційним ефектом.