Порошенко підписав зміни до держбюджету через перевиконання 

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до цьогорічного державного бюджету через перевиконання його доходної частини, повідомили у прес-службі глави держави. За словами Порошенка, додаткові кошти направляють на соціальні програми.

«Перші, хто має отримати кошти від перевиконання бюджету – це найбідніші верстви населення. Маються на увазі, люди, які отримують субсидії. Ми маємо забезпечити, щоб в повному обсязі їх видатки були профінансовані», – заявив він.

Окрім того, посилюється фінансування на будівництво доріг та сільської медицини, йдеться у повідомленні із уточненням, що на лікарні у селах гроші будуть спрямовуватися із Спецфонду бюджету.

Президент також повідомив, що будуть профінансовані заходи, необхідні для спорудження Музею Героїв Небесної Сотні та створення Музею воїнів АТО, вшанування 85-ї річниці Голодомору в Україні та багато інших проектів.

Раніше Кабінет міністрів заявляв про 24 мільярди гривень перевиконання планового показника доходів, які планується перерозподілити на соціальні, інфраструктурні та оборонні проекти. Причиною появи перевиконання і прем’єр-міністр, і президент назвав заходи із детінізації української економіки.

Водночас, на думку деяких економістів, перевиконання бюджету пояснюється виключно інфляційним ефектом.