Апеляційний суд залишив екс-посадовця ГПУ Суса під домашнім арештом

Апеляційний суд Києва залишив колишнього посадовця Генпрокуратури Дмитра Суса під домашнім арештом.

Солом’янський районний суд Києва 27 липня обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляло Національне антикорупційне бюро України, 26 липня оголосили підозру затриманому екс-заступнику керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сусу.

За даними НАБУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті, поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Екс-працівника ГПУ детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня на території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури в квітні цього року.

Восени минулого року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.