Мінекономіки очікує ріст ВВП на 1,8-2% за підсумками року

Міністерство економічного розвитку й торгівлі України очікує ріст валового внутрішнього продукту в 2017 році на рівні 1,8-2%, повідомляє прес-служба МЕРТ.

За повідомленням, за оперативними даними Держстату, у другому кварталі 2017 року зростання ВВП становило 2,4% до відповідного кварталу 2016 року.

«Ключова передумова зростання – реформування економіки, покращення ділових очікувань і зростання споживчої активності при збільшення рівня заробітних плат. Окрім того, позитивний влив забезпечила зовнішня ринкова кон’юнктура, а саме – ріст цін на сировинних ринках, зокрема металу, залізної руди і зернових, а також високий рівень будівельної активності на виробничих та інфраструктурних об’єктах (зокрема, на об’єктах енергетичних підприємств, транспортної інфраструктури та нежитлового будівництва в АПК)», – йдеться в повідомленні МЕРТ.

Наприкінці березня Національний банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році з 2,8% до 1,9%.

Світовий банк зберіг помірний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році у розмірі 2%.