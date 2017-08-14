В Адміністрації президента назвали провокацією дані про українські двигуни для ракет КНДР

В Адміністрації президента назвали провокацією інформацію, оприлюднену американським виданням The New York Times, про те, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливим через закупівлі на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу.

«Історія з двигунами з «Південмашу» нагадує провокацію на зразок продажу Україною Ірану комплексів радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Теж говорили і писали багато, але фактів і досі немає», – написав на своїй сторінці у Facebook завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко.

14 серпня американське видання оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Водночас українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» заперечує ці дані, а також зауважує, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності».

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

У 2002 році з’явилися непідтверджені звинувачення про продаж Україною на той час президентові Іраку Саддамові Хусейну протиповітряних радарних систем «Кольчуга».