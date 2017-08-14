Україна висловила протест через нову хвилю російських репресій у Криму

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест і обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій і порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України в окупованому Криму, мовиться в заяві міністерства.

«Російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», переслідуючи українців за національністю і кримських татар, заявили в Києві.

Як нагадали в міністерстві, за останній місяць було винесено як мінімум 5 політично вмотивованих вироків, пов’язаних із позбавленням волі, 7 осіб було заарештовано або оштрафовано; лише за минулий тиждень відбулося щонайменше 3 обшуки у будинках кримських татар.

«Апробовані практикою НКВС цинічні масові обшуки, а також серія затримань тих, хто виступив на підтримку заарештованого за пікет 76-річного Сервера Караметова, є свідченням продовження зухвалого наступу кремлівського режиму проти всіх незгодних з окупацією», – мовиться в заяві.

Крім того, в МЗС висловили глибоку стурбованість у зв’язку з погіршенням стану здоров’я незаконно засудженого, як мовиться в заяві, на території Росії громадянина України Руслана Зейтуллаєва, який 27 липня «на знак протесту проти російського правового свавілля розпочав чергове голодування у зв’язку з його безпідставним засудженням до 15 років позбавлення волі».

«Вимагаємо від російської сторони невідкладно дозволити обстеження Руслана Зейтуллаєва українськими лікарями. Україна вимагає від Росії негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників», – заявили в Києві.

Раніше в понеділок в окупованому Криму затримали групу активістів, які поодинокими пікетами протестували проти арешту минулого тижня літнього активіста Сервера Караметова: 76-річному чоловікові, що потерпає на хворобу Паркінсона, дали 10 діб адмінарешту. І Караметова, і затриманих у понеділок активістів затримали саме за поодинокі пікети, які, за законодавством Росії, яке Москва насаджує в окупованому українському Криму, не вимагають узгодження з владою.

Кримський татарин Руслан Зейтуллаєв у російському суді був визнаний винним в «участі в терористичному співтоваристві» за обвинуваченнями, які вважають сфабрикованими. Його спершу засудили до семи років позбавлення волі, після апеляції прокуратури його справу направили на перегляд і відтак термін збільшили до 12 років, уже як «організаторові терористичного співтовариства», а потім, після нової апеляції прокуратури, і до 15 років позбавлення волі.