Уряд Росії віддає енергоміст в окупованому Криму російській держкомпанії

Інфраструктуру кримського енергомосту передадуть у безоплатне користування терміном на один рік російській «Федеральній мережевій компанії». Про це 14 серпня повідомляє російський інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з розпорядженням уряду Росії, порядок використання цієї інфраструктури мають розробити російські міністерство енергетики і міністерство економічного розвитку.

Енергоміст передадуть у користування «Федеральної мережевої компанії» після того як Росреестр зареєструє держвласність, говориться в документі.

У серпні 2017 року «Крименерго» звернулося до жителів анексованого півострова з проханням економити електроенергію у вечірній час. Також підприємство попередило про можливі віялові відключення електроенергії через зростання споживання електрики в період сильної спеки.

В анексованому Росією Криму, попри запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопор у Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані, яка також відчуває дефіцит потужностей.