Корчак: уповноважена особа, яка перевіряє декларацію Порошенка, ще не передала проект рішення про перевірку

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що уповноважена особа, яка здійснює перевірку декларації президента України Петра Порошенка, ще не передала відповідний проект рішення про перевірку.

«Це, мабуть, буде вже на наступні засідання. Перевірку проводить уповноважена особа за дорученням Національного агентства. Члени Національного агентства не мають права втручатися в діяльність уповноваженої особи. Після того, як уповноважена особа передасть проект відповідного рішення на розгляд членів Національного агентства, ми вже тоді можемо щось коментувати», – сказала Корчак.

Вона зазначила, що наразі цього проекту рішення ще немає.

Напередодні заступник керівника першого відділу департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко заявив, що в агенстві планують розглянути питання перевірки Порошенка на одному з наступних засідань, які заплановані на 17 і 18 серпня.

У квітні у НАЗК повідомили про перевірки декларацій, поданих президентом України та іншими високопосадовцями держави.

30 жовтня минулого року Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Він задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

Крім того, Порошенко задекларував будинок площею 1331 квадратний метр у селищі Козин під Києвом. Вартість цього будинку на дату придбання 30 мільйонів гривень. Також в Козині Порошенко задекларував ще 3 земельні ділянки, одну з яких він орендує. У Києві президент задекларував 3 земельні ділянки, 2 квартири, площею 134 і 82 квадратних метрів.

Після того Порошенко кілька разів вносив зміни до декларації – додатково декларував дохід у вигляді відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ).

Журналісти програми «Схеми» у жовтні минулого року оприлюднили розслідування, в якому показали іспанські маєтки, що через фірми належать президенту України Петру Порошенку і двом його близьким соратникам – Ігореві Кононенку й Олегові Гладковському. Усі посадовці не зазначили це закордонне майно у своїх е-деклараціях у розділі «нерухомість», вказавши лише фірми, на які воно оформлене. Це викликало значний резонанс та дискусії, адже одразу після виходу сюжету в НАЗК змінили думку щодо необхідності декларування такого майна.

Також попри те, що у НАЗК говорили про готовність здійснювати перевірку інформації, оприлюдненої в ЗМІ, згодом службовці зазначили, що перевірять незадекларовану віллу президента тоді, коли вирішать самі. Таку відповідь отримав на депутатський запит Сергій Лещенко.