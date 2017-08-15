У Росії націоналісту Мальцеву заочно висунули звинувачення у закликах до екстремізму

Націоналістові В’ячеславу Мальцеву, який виїхав із Росії, заочно висунули звинувачення в публічних закликах до екстремістської діяльності.

Як повідомив адвокат Мальцева Сергій Бадамшин, у постанові російського слідства йдеться про те, що заяви активіста на мітингу «За Росію проти свавілля і репресій» 6 травня були спрямовані «на спонукання до збройного захоплення влади» в Росії.

Раніше повідомлялося, що проти Мальцева порушили кримінальну справу. Приводом стало висловлювання політика про те, що у держави є «право на насильство», але вона «використовує його незаконно», тому активістам потрібно «діяти так само».

Мальцев залишив Росію 4 липня. Як заявив сам опозиціонер, він був змушений виїхати через порушеної проти нього справи за статтею «про створення екстремістського співтовариства».