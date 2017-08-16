Прокуратура Києва розслідує стрілянину на Троєщині за участю депутата Мельничука – заява

Прокуратура Києва почала провадження за фактом інциденту за участі позафракційного депутата Сергія Мельничука. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці відомства.

«Прокуратурою міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом умисного перешкоджання особою, що займає особливо відповідальне становище, а саме народним депутатом України Сергієм Мельничуком, виконанню рішення суду щодо виселення громадської організації з нежилих приміщень, які розташовані в дитячому садочку по вул. Сабурова на Троєщині, та їх повернення Управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві адміністрації», – зазначають представники прокуратури і додають, що за вказаним фактом ще одне провадження за статтею «хуліганство» відкрила Національна поліція.

Як повідомляє «Українська правда», сам Мельничук зазначив, що проходить у цій справі як свідок.

У поліції Києва раніше підтвердили факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту з участю позафракційного народного депутата Сергія Мельничука.

Як повідомляє речник Нацполіції Києва Оксана Блищик, постраждалих внаслідок стрілянини немає.

За її словами, силовики з’ясували, що стріляв не народний депутат і що постріли були зроблені в повітря.

15 серпня в групі «dtp.kiev.ua» у Facebook про стрілянину в Києві, «народний депутат Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині».

Деякі ЗМІ також повідомили, що його помічник влаштував стрілянину на Троєщині.