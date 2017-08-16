Іранський опозиціонер Каррубі почав голодування

Іранський опозиційний лідер Мегді Каррубі, який понад шість років перебуває під домашнім арештом, почав голодування, повідомила його родина.

Син Каррубі, Мохаммад Тагі Каррубі, повідомив, що 79-річний опозиціонер перестав їсти вранці 16 серпня, бо виступає за судовий розгляд своєї справи замість перебування під домашнім арештом.

Дружина Каррубі сказала опозиційному сайту Sahamnews, що її чоловік також хоче, щоб сили безпеки залишили його дім.

Фатеме Каррубі також повідомила, що її чоловік приймає лише ліки для серця.

Мегді Каррубі разом із Мір-Хосейном Мусаві у 2009 році були кандидатами на президентських виборах в Ірані. Переможцем тоді був оголошений Махмуд Ахмадінежад, водночас опозиція заявляла про фальсифікації, і це викликало вуличні протести.

У 2011 році Каррубі і Мусаві, а також їхніх дружин помістили під домашній арешт, звинувативши у «підбурюванні до бунту».

Каррубі, Мусаві і їхні прихильники неодноразово просили про розгляд справи в суді, але влада відмовлялася.

Голова іранської судової влади Садех Ларіджані 26 грудня минулого року заявив, що «справа про підбурювання до бунту все ще відкрита і буде розглянута».

Президент Ірану Хассан Роугані під час передвиборчої кампанії 2013 року обіцяв гарантувати звільнення Каррубі і Мусаві.