Іранським опозиціонерам відмовляють у медичній допомозі – Human rights watch

Сім’ям двох колишніх кандидатів у президенти Ірану від опозиції відмовляють від надання медичної допомоги, заявляє правозахисна організація Human rights watch.

Колишні кандидати – Мехді Каррубі та Мір Хосейн Мусаві і його дружина, активістка Зара Ранавард – перебували під домашнім арештом у Тегерані з лютого 2011 року.

«Іранська влада позбавила Мусаві, Каррубі та Ранавард їхніх базових прав протягом понад 6 років без рішення суду або навіть вдавання справедливого процесу», – цитують у заяві Сари Луї Вітсон, директор Human rights watch по Близькому Сходу.

Як повідомили родичі Каррубі 31 серпня, той потрапив до лікарні вдруге в тиждень через хворобу серця, а його син заявляв про те, що чоловіка повертали назад під арешт попри заборону лікарів. За словами дочок Мусаві та Ранавард, їхні батьки також страждають на серцеві хвороби.

Про реакцію іранської влади на заяву Human rights watch наразі невідомо.