Іран оголосив про проведення випробування космічної ракети-носія

Іран оголосив про успішне випробування космічної ракети-носія.

За повідомленням іранських державних ЗМІ, ракета «Симорг» здатна вивести на 500-кілометрову орбіту супутник вагою у 250 кілограмів.

22 липня Іран повідомив про відкриття нового центру зі створення ракет «Сайяд-3», здатних вражати літаки, дрони, крилаті ракети і вертольоти.

У липні США запровадили нові економічні санкції щодо Ірану у відповідь на його випробування балістичних ракет.

Вашингтон звинувачує Тегеран у порушенні резолюції ООН про заборону на розробку зброї, здатного нести ядерні боєзаряди. Іран заперечує наявність у нього таких ракет.