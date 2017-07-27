Іран оголосив про проведення випробування космічної ракети-носія

Іран оголосив про успішне випробування космічної ракети-носія.
За повідомленням іранських державних ЗМІ, ракета «Симорг» здатна вивести на 500-кілометрову орбіту супутник вагою у 250 кілограмів.
22 липня Іран повідомив про відкриття нового центру зі створення ракет «Сайяд-3», здатних вражати літаки, дрони, крилаті ракети і вертольоти.
У липні США запровадили нові економічні санкції щодо Ірану у відповідь на його випробування балістичних ракет.
Вашингтон звинувачує Тегеран у порушенні резолюції ООН про заборону на розробку зброї, здатного нести ядерні боєзаряди. Іран заперечує наявність у нього таких ракет.
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