Іран обіцяє відповідь на нові санкції США

Президент Ірану Хассан Роугані пообіцяв відповідь США на нові санкції. У Тегерані вважають, що це порушує угоду, укладену у 2015 році, згідно з якою Іран зобов’язався скоротити ядерну діяльність в обмін на послаблення чи скасування санкцій.

«Якщо вороги переступають через угоду, ми робитимемо те ж саме», – заявив Роугані 26 липня.

Новий американський закон запроваджує покарання щодо залучених до програми іранських балістичних ракет осіб, а також тих, хто співпрацює з ними. Санкції також визначають Корпус вартових Ісламської революції як терористичну організацію і запроваджують ембарго на продаж їм зброї.

Палата представників США ухвалила цей закон 25 липня і направила на розгляд Сенату.

Нові санкції США стосуються також Росії і Північної Кореї.