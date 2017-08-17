Російський ДОСААФ візьметься за вишкіл молоді у Криму – Аксьонов

Призначений Кремлем голова уряду анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив 17 серпня про підписання угоди із російським «Добровільним товариством сприяння армії, авіації і флоту» (рос. ДОСААФ) у галузі військово-патріотичного виховання кримської молоді.

«Наші основні завдання – відволікти молодь від участі у небажаних і заборонених у країні рухах та організаціях, мінімізувати дитячу та підліткову злочинність, а також, безсумнівно, розвивати у молоді якості справжніх громадян, патріотів своєї батьківщини», – написав чиновник у Facebook.

Кримська правозахисна група 16 серпня оприлюднила доповідь «Права людини в умовах мілітаризації Криму». Правозахисники засудили мілітаризацію дітей у Криму, зокрема, за участі церкви.

Правозахисна коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі» у своєму тіньовому звіті Універсального періодичного огляду ООН говорить про 95 випадків залучення дітей до участі у збройних формуваннях за період конфлікту: вони виявили 85 таких випадків на непідконтрольній, і 10 – на підконтрольній Україні території (останні, за їхніми словами, щоправда, датуються тільки 2014-м).

Зокрема, у звіті зазначається, що «неповнолітніх та малолітніх дітей залучали для несення служби зі зброєю на блокпостах як бійців, виконання ролі охоронців, посильних, секретарів».

Із початком збройного конфлікту активізувались молодіжні та юнацькі військово-патріотичні рухи на підконтрольній і непідконтрольній урядові території України, відзначили автори звіту. Зокрема, за їхніми даними, вдалося виявити залучення близько 200 дітей із непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей до участі у військово-виховних таборах на території Росії, або території, що фактично контролюється Росією (Абхазія, Крим).