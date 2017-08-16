РПЦ бере участь у мілітаризації дітей у Криму – правозахисники

Кримська правозахисна група звинувачує священиків Російської православної церкви в участі у воєнній пропаганді серед дітей в анексованому Криму, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим. Реалії».

«Є приклади, коли Російська церква відзначає день святого Федора Ушакова, і священик везе дітей у військову частину, діти фотографуються з військовою технікою, і ці фото публікуються на сайті Кримської єпархії. Російська православна церква роздає гранти на ортодоксальні табори, де діти навчаються бути розвідниками. До агресивної пропаганди мілітаризації долучається релігія, і діти думають, що бути мілітаристами – це свята справа», – заявила на брифінгу у Києві 16 серпня представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Вона додала, що також відомі факти співпраці Російської православної церкви в Криму із російським козацтвом, політичними партіями, у заходах для прославляння російської армії, де також передбачається участь дітей.

РПЦ наразі заяви кримських правозахисників не коментувала.

Кримська правозахисна група 16 серпня оприлюднила доповідь «Права людини в умовах мілітаризації Криму». За словами правозахисників, у документі зібрані факти порушення прав людини російськими військовими та представниками незаконних військових формувань.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росії. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія відкидає окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».