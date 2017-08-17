Корчак: НАЗК не розглядало питання порядку денного, Радецький на лікарняному

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що засідання агентства перенесли у зв’язку з тим, що член агентства Руслан Радецький на лікарняному.

За її словами, сьогодні НАЗК на засіданні не розглядало питання порядку денного.

«Упродовж дня буде ухвалене рішення або про розгляд всіх 73-х питань сьогоднішнього порядку на засіданні завтра, 18 серпня, або ж про перенесення питань на інший робочий день. Кількість проектів рішень НАЗК збільшується в прогресії, будемо проводити засідання частіше. За потреби навіть кожного дня», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні заступник керівника першого відділу департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко заявив, що в агентстві планують розглянути питання перевірки президента України Петра Порошенка на одному з наступних засідань, які заплановані на 17 і 18 серпня.

У квітні у НАЗК повідомили про перевірки декларацій, поданих президентом України та іншими високопосадовцями держави.

30 жовтня минулого року Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Він задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

Крім того, Порошенко задекларував будинок площею 1331 квадратний метр у селищі Козин під Києвом. Вартість цього будинку на дату придбання 30 мільйонів гривень. Також в Козині Порошенко задекларував ще 3 земельні ділянки, одну з яких він орендує. У Києві президент задекларував 3 земельні ділянки, 2 квартири, площею 134 і 82 квадратних метрів.

Після того Порошенко кілька разів вносив зміни до декларації – додатково декларував дохід у вигляді відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ).

Журналісти програми «Схеми» у жовтні минулого року оприлюднили розслідування, в якому показали іспанські маєтки, що через фірми належать президенту України Петру Порошенку і двом його близьким соратникам – Ігореві Кононенку й Олегові Гладковському. Усі посадовці не зазначили це закордонне майно у своїх е-деклараціях у розділі «нерухомість», вказавши лише фірми, на які воно оформлене. Це викликало значний резонанс та дискусії, адже одразу після виходу сюжету в НАЗК змінили думку щодо необхідності декларування такого майна.

Також попри те, що у НАЗК говорили про готовність здійснювати перевірку інформації, оприлюдненої в ЗМІ, згодом службовці зазначили, що перевірять незадекларовану віллу президента тоді, коли вирішать самі. Таку відповідь отримав на депутатський запит Сергій Лещенко.