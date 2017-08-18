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18 Серпень 2017, Київ 19:07
Новини | Події

ДСНС: на Дніпропетровщині гасять пожежі у двох лісництвах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в селищі Дмитрівка Петропавлівського району на території Петропавлівського лісництва на Дніпропетровщині від ранку горить лісова підстілка і хвойний ліс на площі близько 50 гектарів.

«Загрози населеним пунктам немає», – заявили в ДСНС.

Крім того, у службі додали, що в другій половині дня виявили ще один осередок вогню поблизу хутору Самарський на території Павлоградського лісництва на площі близько 12 гектарів.

Гасіння пожеж триває.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про надзвичайну пожежну небезпеку в декількох регіонах через сильну спеку.

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