Президент Росії закликав створити в окупованому українському Криму «російську Мекку»

Президент Росії Володимир Путін, який вкотре незаконно прибув до окупованого Криму без узгодження з владою України, закликав створити на цій частині території України, в музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» у Севастополі, «російську Мекку».

Перебуваючи в заповіднику, що входить у список українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і після окупації Криму перебуває без міжнародного моніторингу, Путін заявив: «Тут треба створювати російську Мекку, …маючи на увазі, що тут після хрещення князя Володимира почалося зміцнення централізованої російської держави».

При цьому, говорячи російською, він вживав саме слово «российский» – «российскую Мекку», «российского государства», – яке в цій мові використовується стосовно Московії-Росії часів після розпаду Київської Русі й до нинішніх часів; при висловленні претензій на спадщину самої Русі використовують слово «русский».

За переказами, київський великий князь Володимир Святославич хрестився 988 року у візантійській колонії Херсонесі у Криму, яку він захопив воєнним шляхом, а відтак хрестив усю свою державу, Русь. Метою було отримати за дружину сестру візантійського імператора, християнку за вірою, яку імператор не хотів віддавати заміж за «варвара». Історичних даних про обставини особистого хрещення київського князя, зокрема про те, чи дійсно воно відбулося в Херсонесі, немає.

Хрещення Київської Русі відбулося більш як за півтора століття до заснування селища Москви близько 1147 року, коли Москва вперше згадана в письмових джерелах. Лише через кілька століть по тому це місто об’єднало навколо себе землі, які ще пізніше склали державу, що взяла собі назву занепалої доти Київської Русі – «Русское» царство чи потім у візантійському звучанні «Россія», «Россійська імперія».

Перейняття назви давньоукраїнської держави є для сучасної Росії приводом для спекуляцій із заявами про ведення своєї історії від давньої Київської держави і тверджень про «російський» (рос. «русский») характер Київської Русі і її діячів.

Зокрема, після окупації українського Криму, з урахуванням легенд про хрещення київського великого князя Володимира в Херсонесі на території сучасного Севастополя, Росія стала називати своїм і самого князя Володимира. Йому, зокрема, встановили пам’ятник у центрі Москви, яка виникла більш ніж через 130 років після смерті київського князя. Крім того, Путін називав «російською» («русской») Анну Ярославну, відому у світі як Анна Київська, дочку київського великого князя Ярослава Мудрого (сина Володимира Святославича), яка 1051 року вийшла заміж за французького короля Генріха I і стала королевою Франції.

Міністерство закордонних справ України назвало нинішній приїзд Путіна до окупованого Криму «грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права».

Путін уже не раз незаконно відвідував окупований український Крим без узгодження з владою України, востаннє в червні цього року. Київ щоразу різко протестує проти таких приїздів, як і проти незаконних відвідин півострова іншими російськими високопосадовцями.