Президент Росії знову прибув до окупованого Криму без узгодження з Києвом

Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно прибув до окупованого Криму без узгодження з владою України.

Цього разу місцем його відвідин є Севастополь. Там у планах робочої поїздки – освітній центр, музей-заповідник «Херсонес Таврійський», що входить у список українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і після окупації Криму перебуває без міжнародного моніторингу, і місцевий музичний фестиваль.

Окремим пунктом є покладення квітів до одного з меморіалів радянським захисникам Севастополя в часи Другої світової війни, 1941–42 років, разом із прокремлівським байкерським рухом «Нічні вовки». Цей рух відомий публічними виступами на підтримку Путіна і російської влади, його члени влаштовували багато акцій такого спрямування саме у Криму, почавши здійснювати їх іще до окупації півострова Росією навесні 2014 року.

Разом із Володимиром Путіним до Криму прибули й інші російські посадовці, зокрема прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Путін уже не раз незаконно відвідував окупований український Крим без узгодження з владою України, востаннє в червні цього року. Київ щоразу різко протестує проти таких приїздів, як і проти незаконних відвідин півострова іншими російськими високопосадовцями.