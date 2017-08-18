У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на складах макулатури і пластику

У Дніпрі, в районі селища Мирного, спалахнули склади макулатури і пластику, повідомили Радіо Свобода у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

За даними співробітників прес-служби, площа загоряння оцінюється у 2 тисячі квадратних метрів. На місці події працює 6 одиниць техніки, двічі на об’єкт скидали воду за допомогою літака Ан-32.

«Пожежа поки не ліквідована, локалізація полум’я відбулась о 18.23. Причина загоряння встановлюється», – сказали Радіо Свобода у прес-службі.

У відомстві не підтвердили інформацію, поширену місцевими ЗМІ, про те, що пожежа перекинулась на сусідні житлові будинки і здійснюється евакуація людей.

За повідомленнями, менша пожежа вже спалахувала на тому ж підприємстві для переробки вторинної сировини в четвер, але тоді її ліквідували за кілька годин.

Крім того, у п’ятницю на Дніпропетровщині, де, як і на решті України, зберігається суха спекотна погода, також сталися пожежі у двох лісгоспах.