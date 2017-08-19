Поліція Фінляндії: напад у Турку поки що не розглядають як теракт

Поліція Фінляндії заявляє, що нараз не розглядає вчорашній напад у місті Турку як теракт, але не виключає таку версію.

За даними правоохоронців, підозрюваний нападник, який завдавав людям поранень ножем, був арештований. Поліція називає його «молодим чоловіком іноземного походження». За повідомленням, його поранили під час затримання, і зараз він перебуває в лікарні.

Внаслідок нападу 18 серпня дві людини загинули, шестеро були поранені. За словами свідків, нападник вигукував щось арабською, проте в поліції ці повідомлення не підтверджують.

По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема на вокзалах країни і в аеропорту столиці Хельсінкі.

Напад стався наступного дня по тому, як увечері в четвер в Іспанії внаслідок двох нападів – наїздів автомобілями на перехожих, – імовірно, з ісламістським підтекстом загинули 14 людей і понад сто були поранені й травмовані.