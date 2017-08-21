Число жертв нападів в Іспанії зросло до 15

Число загиблих внаслідок двох нападів в Іспанії, що сталися минулого тижня, зросло до 15, повідомляє влада країни.
У поліції іспанського автономного регіону Каталонії заявили, що підозрюваний у нападах в Барселоні і Камбрілсі марокканець Юнес Абуяакуб причетний і до вбивства чоловіка, тіло якого виявили в одному з автомобілів. За даними поліції, підозрюваний вбив чоловіка, щоб скористатися його автомобілем для втечі. Згодом він залишив авто.
Раніше іспанська поліція повідомила, що пошуки громадянина Марокко, якого підозрюють у причетності до нападів у Барселоні і сусідньому курортному містечку, розширили на всю Європу.
Поліція іспанського регіону Каталонії не виключає, що підозрюваний 22-річний Юнес Абуяакуб залишив країну.
За даними правоохоронців, із 12 підозрюваних у нападах лише один (Абуаякуб) перебуває на волі. Чотирьох підозрюваних затримали, ще п’ятьох застрелили в Камбрілсі. Двоє інших, за даними поліції, загинули внаслідок вибуху в будинку в місті Алканар, де вони, як заявляє влада, готували напади.
17 серпня внаслідок наїзду автофургона на пішоходів у центрі іспанської Барселони загинули 13 людей, близько ста були поранені. У ніч на 18 серпня схожий напад стався у Камбрілсі за 100 кілометрів від Барселони, тут загинула одна людина, шестеро постраждали. Поліція Іспанії розглядає ці напади як теракт.
Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».
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