Число жертв нападів в Іспанії зросло до 15

Число загиблих внаслідок двох нападів в Іспанії, що сталися минулого тижня, зросло до 15, повідомляє влада країни.

У поліції іспанського автономного регіону Каталонії заявили, що підозрюваний у нападах в Барселоні і Камбрілсі марокканець Юнес Абуяакуб причетний і до вбивства чоловіка, тіло якого виявили в одному з автомобілів. За даними поліції, підозрюваний вбив чоловіка, щоб скористатися його автомобілем для втечі. Згодом він залишив авто.

Раніше іспанська поліція повідомила, що пошуки громадянина Марокко, якого підозрюють у причетності до нападів у Барселоні і сусідньому курортному містечку, розширили на всю Європу.

Поліція іспанського регіону Каталонії не виключає, що підозрюваний 22-річний Юнес Абуяакуб залишив країну.

За даними правоохоронців, із 12 підозрюваних у нападах лише один (Абуаякуб) перебуває на волі. Чотирьох підозрюваних затримали, ще п’ятьох застрелили в Камбрілсі. Двоє інших, за даними поліції, загинули внаслідок вибуху в будинку в місті Алканар, де вони, як заявляє влада, готували напади.

17 серпня внаслідок наїзду автофургона на пішоходів у центрі іспанської Барселони загинули 13 людей, близько ста були поранені. У ніч на 18 серпня схожий напад стався у Камбрілсі за 100 кілометрів від Барселони, тут загинула одна людина, шестеро постраждали. Поліція Іспанії розглядає ці напади як теракт.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».