Добкін програв апеляцію і залишився під заставою

Апеляційний суд Києва відхилив клопотання депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна про скасування йому запобіжного заходу у вигляді застави 50 мільйонів гривень і призначення іншого – особистого зобов’язання.

Після цього Добкін висловив намір позиватися у Європейський суд з прав людини у Страсбурзі.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав для народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.

13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Генеральна прокуратура звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає та заявляє про політичне, як він вважає, підґрунтя цих звинувачень.