Нові політичні амбіції Добкіна. Чи реальні вони?

14 липня Генеральна прокуратура України вручила народному депутатові з фракції «Опозиційний блок» Михайлу Добкіну підозру. Про це розповів сам Михайло Добкін, тримаючи в руках паспорти. Каже, що, мовляв, не збирається нікуди втікати й сам пропонує здати свої документи, щоб не було підстав спекулювати на цьому. До того ж, він заявив, що настав час створювати «нову опозиційну силу, яка дасть бій владі». Однак політики й експерти вважають, що на сьогоднішній день у парламенті представлено достатньо опозиційних сил, а Добкін не та особа, яка може очолити новий політичний проект, навіть якщо такий буде.

Тримаючи особисті паспорти в одній руці й чорну спортивну сумку в іншій, депутат із «Опозиційного блоку» Михайло Добкін зайшов до приміщення Генеральної прокуратури України. За деякий час вийшов і розповів, що був здивованим, що його не арештували, а лише озвучили підозру та роз’яснили права. Каже, мовляв, у Верховній Раді голосували за арешт, а насправді не арештовують. Пояснює це політичним замовленням проти нього і заявляє про свої політичні амбіції.

«Вважаю, що настав час замислитися про створення в Україні єдиної опозиції, яка могла б стати такою політичною силою, яка б змогла дати серйозний бій нинішній владі», – заявив Михайло Добкін.

В Україні на сьогодні недостатньо добре прописаний закон, а чим насправді є опозиція, чим вона займається, зазначає член «Опозиційного блоку» Ігор Шурма. Він зауважує, що сьогодні Михайло Добкін може говорити про будь-які нові політичні проекти і може їх реалізувати. Однак, каже він, чинна влада створює самостійно нового лідера, оскільки, за його словами, безпідставно висуває звинувачення політикові. І нагадує, що неодноразово траплялося, коли звинувачували політика, а він ставав лідером.

Якщо так далі буде відбуватися з Добкіним, то вони створять собі нового лідера

«Потім почали інших топтати і знову створюють лідера. От якщо так далі буде відбуватися з Добкіним, то вони створять собі нового лідера», – зауважив Шурма.

Член парламентської фракції «Батьківщина» Ігор Луценко каже, що не хотів би бачити Михайла Добкіна провідником ідеї «дамо бій цій владі». Політик зазначає, що у Добкіна ще гірший резус крові, ніж у цієї влади, і сумнівається, що ті, хто дійсно планує стати в опозицію до чинної влади, бажають співпрацювати з Добкіним. Але Ігор Луценко не виключає, що політтехнологи «Опозиційного блоку» використають це кримінальне провадження проти парламентаря, щоб відправити його у «самостійне плавання».

«Можливе, дійсно, «відпочкованіє» Добкіна як окремої ідеї від «Опозиційного блоку» і самостійне його плавання. Але навряд чи те, що зараз його б посадили, якось розширить його перспективи», – вважає Ігор Луценко.

Те, що у суспільства зростає невдоволення – це факт, вважає керівник політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, однак він не думає, що є підстави для створення нової опозиційної сили в парламенті, оскільки й так усіх достатньо. Більше того, каже політичний експерт, якщо і були б амбіції створення такого політичного проекту, то це явно не Михайло Добкін.

У жодному випадку новим політиком, хто-хто, а Добкін бути не може

«У Добкіна дуже сформований імідж, не зовсім той, який відповідає уявленню суспільства про те, що таке новий політик.У жодному випадку новим політиком, хто-хто, а Добкін бути не може», – переконаний Якименко.

ГПУ звинувачує Михайла Добкіна в тому, що він займався шахрайством із земельними ділянками на території Харкова. 13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності цього народного депутата, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.