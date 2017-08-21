Іспанія: поліція застрелила розшукуваного за напади в Барселоні

Поліція іспанського регіону Каталонії застрелила чоловіка з імовірним «поясом смертника» і підтвердила, що це був саме розшукуваний за підозрою у причетності до нападів минулого тижня в Барселоні й околицях 22-річний Юнес Абуяакуб.

Інцидент стався в муніципалітеті Субіратс на захід від Барселони. Через імовірність вибуху вибухотехніки перевіряли тіло спеціальним розмінувальним роботом, але пояс виявився макетом.

Громадянин Марокко, мешканець міста Ріполь у Каталонії, на північ від Барселони, був останнім із 12 підозрюваних причетних до нападів, унаслідок яких минулого четверга і в ніч на п’ятницю загинули 15 людей і понад сто були поранені чи травмовані через наїзди нападників на людей автами в багатолюдних місцях Барселони і міста Камбрілса неподалік. Поліція Іспанії розглядає ці напади як теракт.

Раніше в понеділок поліція пов’язала з нападами загибель 15-ї людини – чоловіка, якого вочевидь убив Абуяакуб, щоб його автом утекти з місця нападу. Тіло знайшли в покинутому авті.

Із підозрюваних чотирьох затримали – трьох марокканців і одного іспанця з іспанського анклаву Мелілья в північній Африці, що межує з Марокко. Ще п’ятьох застрелили в Камбрілсі під час нападу. Двоє інших, за даними поліції, загинули напередодні внаслідок вибуху в будинку в місті Алканар, де вони, як заявляє влада, готували напади і виробляли вибухові пристрої.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».