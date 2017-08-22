МНС Росії повідомляє про першого загиблого при пожежі в Ростові

У російському Ростові-на-Дону, де 21 серпня сталася масштабна пожежа в приватному секторі, при розборі завалів виявили тіло одного загиблого, повідомило регіональне управління МНС Росії.

За останніми даними, постраждали 58 людей, дев'ятьох із них шпиталізували. Вогнем пошкоджені 118 житлових будинків.

У МНС Росії вважають, що причиною пожежі став підпал звалища зі сміттям на приватній території біля одного з будинків. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся на сусідні будівлі. МВС Ростовської області порушило кримінальну справу.

Загалом із зони пожежі евакуювали близько 650 людей. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації, потім його розширили на територію всієї області.

Місцева влада заявила, що всі постраждалі отримають одноразову допомогу в розмірі 20 тисяч рублів. На ранок 22 серпня надійшли заяви від 470 погорільців.