Тіллерсон: США підтримають переговори Кабула з талібами

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати готові підтримати мирні переговори між владою Афганістану і талібами без будь-яких попередніх умов. Про це йдеться в повідомленні Тіллерсона, опублікованому на сайті Держдепартаменту 21 серпня.

Заява з’явилася після оголошення президентом США Дональдом Трампом нової стратегії в Афганістані.

Держсекретар зазначив, що США сподіваються на підтримку міжнародної спільноти і приєднання Пакистану і Індії до процесу встановлення миру в регіоні.

У заяві Тіллерсона йдеться про те, що перемогти військовими методами у талібів не вийде, але у них є шлях до політичної легітимності і миру шляхом переговорного політичного врегулювання для припинення війни.

Президент Афганістану Ашраф Гані подякував Трампові за нову стратегію щодо Афганістану і підтримку американських військових у боротьбі з екстремістами. Гані сподівається, що Кабулу вдасться зміцнити силові структури країни. Представники талібів при цьому відзначили, що США повинні вивести війська з Афганістану, інакше їх чекає «продовження джихаду».

21 серпня Трамп представив нову стратегію Білого дому щодо Афганістану. Згідно з документом, американські війська залишаться на території країни через побоювання, що в разі їх відходу там утворюється «вакуум», який заповнять джихадисти. Стратегію Трампа підтримали в НАТО.

Воєнна операція США в Афганістані почалася в 2001 році. Зараз у країні перебувають близько 13 тисяч військовослужбовців міжнародної коаліції. Американський контингент складає близько 8,4 тисяч осіб.