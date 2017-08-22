США попередили Пакистан про можливість втратити статус «провідного союзника з-поза меж НАТО»

Сполучені Штати Америки попередили Пакистан, що він може втратити статус «провідного союзника з-поза меж НАТО» чи зазнати іншого покарання, якщо не буде активніше боротися з рухом «Талібан» та іншими екстремістами.

Як сказав державний секретар США Рекс Тіллерсон на брифінгу у Вашингтоні, у відносинах двох країн настала криза довіри – за його словами, США є свідками того, що «терористичні організації отримують безпечні притулки в Пакистані, щоб планувати і здійснювати напади на американських військових, американських посадовців, зривати мирні зусилля в Афганістані».

За його словами, через це США можуть розглянути різні можливості впливу на Пакистан – від скорочення допомоги, яку обумовлять успіхами Ісламабада в боротьбі з екстремістами, до позбавлення статусу «провідного союзника з-поза меж НАТО».

Тим часом Пакистан відкинув схожу попередню критику, з якою виступив у понеділок президент США Дональд Трамп, який теж попереджав Пакистан через його, як заявляв президент, підтримку екстремістських угруповань у регіоні.

Міністерство закордонних справ Пакистану, заявило, що «розчароване» тим, що в політичній заяві з боку США «проігноровано велетенські самопожертви пакистанської держави» в боротьбі проти тероризму.

«Для Пакистану політичним принципом є не допускати використання його території проти будь-якої іншої країни», – мовиться в заяві міністерства.

Пакистан є нині однією з 16 держав, що мають статус «провідного союзника з-поза меж НАТО», який передбачає поглиблену військову співпрацю.

Відносини між США і Пакистаном останніми роками погіршені через такі питання, як американські контртерористичні операції вздовж афгансько-пакистанського кордону, з обох боків якого діють екстремістський рух «Талібан» та інші схожі угруповання, чи через спецоперацію США на території Пакистану 2011 року, внаслідок якої був убитий провідник терористичної мережі «Аль-Каїда» Усама бін Ладен.