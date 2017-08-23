Держсекретар Ватикану Паролін проведе переговори з Путіним

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним у Сочі 23 серпня у третій день свого офіційного візиту до Росії. На переговорах між кардиналом Пароліном і Путіним йтиметься про відносини між Росією і Ватиканом, а також про «складне становище християн на Близькому Сході і в Північній Африці, ситуацію в Сирії і в Україні», – йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

Під час зустрічі з Путіним у Ватикані в червні 2015 року папа римський Франциск закликав російського президента прийняти на себе «щирі і більші зусилля» щодо встановлення миру на сході України, де внаслідок воєнного конфлікту між урядовими силами і підтримуваними Росією сепаратистами від квітня 2014 року загинули понад 10 тисяч людей.

22 серпня в Москві Паролін зустрівся з головою Російської православної церкви Кирилом і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Кирило високо оцінив відносини між РПЦ і Ватиканом, заявивши, що у них однакові позиції з цілої низки міжнародних питань. Паролін висловив сподівання, що його візит допоможе зміцнити зв’язки між церквами, але попередив, що для досягнення результатів буде потрібно терпіння.

Напередодні державний секретар Ватикану заявив про «позитивну динаміку» в розвитку ідеї про візит папи Франциска до Росії, але додав, що попереду ще багато роботи, перш ніж цей візит відбудеться. Паролін також не озвучив конкретної дати можливого візиту.

Папа Франциск, лідер 1,2 мільярда католиків світу, прагне подолати напруженість у відносинах між східної православної і римсько-католицької гілками християнства, чому прикладом стала його зустріч в лютому 2016 року на Кубі з патріархом Кирилом.