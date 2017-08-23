Гройсман: на модернізацію початкової освіти у бюджеті-2018 виділять мільярд гривень

Кабінет міністрів України має намір передбачити мільярд гривень на модернізацію початкової освіти (1–4 класи) в державному бюджеті на 2018 рік, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

За його словами, питання підтримки освіти залишається пріоритетним на наступник рік для Кабінету міністрів.

Крім того, Гройсман заявив, що до 2020 року будуть ліквідовані черги у дитячі садочки. «Пріоритет номер один – це спільна програма з місцевими органами влади, і протягом вересня, я думаю, ми її затвердимо, яка буде давати відповідь на повну ліквідацію черг в дитячі садочків у країні», – сказав голова уряду.

Напередодні голова уряду повідомив, що Кабмін має намір передбачити підвищення на 25% зарплати вчителів у 2018 році.