Сербія і Македонія домовилися поліпшити відносини після дипломатичної кризи

Керівники Сербії і Македонії домовилися продовжити діалог між країнами-сусідами і «спільно прагнути» до поліпшення відносин, що загострилися днями, коли Белград відкликав усіх працівників свого посольства у Скоп’є.

Заяву про це оприлюднили після телефонної розмови президента Сербії Александара Вучича і прем’єр-міністра Македонії Зорана Заєва.

Раніше цього тижня всіх працівників посольства Сербії у Скоп’є відкликали до Белграда «для консультацій». Як заявив тоді Вучич без подробиць, причиною стала «агресивна розвідувальна діяльність» проти сербських дипломатів; у Македонії це твердження відкинули.

За повідомленнями, інцидент міг бути пов’язаний із тим, що Македонія приєдналася до дипломатичних зусиль, що мали б забезпечити місце в ЮНЕСКО самопроголошеному Косову. Сербія не визнає самопроголошеної незалежності свого автономного краю і виступає різко проти його намагань вступати до міжнародних організацій.

Косово вже подавало заявку на вступ до ЮНЕСКО 2015 року, тоді на підтримку цієї заявки забракло трьох голосів на генеральній конференції цієї організації ООН із питань освіти, науки і культури: за членство Косова були 92 країни, проти виступили 50.