Президент нагородив військового, який надав допомогу постраждалій від вибуху в центрі Києва

Президент Петро Порошенко нагородив медаллю «За врятоване життя» військовослужбовця Національної гвардії України Сергія Добровольського, який надав першу медичну допомогу жінці, що постраждала від вибуху на вулиці Грушевського у Києві 24 серпня.

«Я вчора був приємно вражений вашими професійними діями під час злочину, який негідники, злочинці скоїли проти родини Героя України. Ви не розгубилися, взяли ситуацію під контроль і надали першу необхідну допомогу. І на моє тверде переконання, саме так має діяти український воїн», – цитує Порошенка його прес-служба.

Зі свого боку, Сергій Добровольський розповів президенту про подробиці перших хвилин після інциденту. Він разом з товаришами по службі повертався до пункту постійної дислокації їхнього батальйону, коли під час руху автобуса вулицею Грушевського пролунав вибух.

«Проїжджаючи Кабінет міністрів, ми побачили, що з правого боку вулиці на пагорбі пролунав вибух. На наших очах, метрів на 15-20 попереду. Після вибуху жінка і чоловік упали», – сказав він.

Капітан Добровольський зупинив службовий автобус і разом зі ще одним військовослужбовцем підбіг до потерпілих і надав їм першу медичну допомогу. За наказом капітана були виставлені сім військовослужбовців для оточення місця події й недопущення до неї сторонніх осіб. Військові викликали «швидку» й поліцію.

Глава держави попросив командування заохотити інших службовців батальйону НГУ військової частини 3030, які також працювали на місці події.

24 серпня вдень у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, внаслідок якого були поранені три людини. Поліція відрила кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб».

ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих дружина і теща Героя України командира роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва.