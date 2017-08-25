У Бельгії чоловік напав із ножем на військових, його застрелили

У центрі столиці Бельгії Брюсселя чоловік напав на військових із ножем, його важко поранили, і він помер у лікарні, повідомили правоохоронці.

Нападник устиг поранити двох військовослужбовців.

За словами речниці прокуратури, його особу встановили, але даних про якісь зв’язки цього 30-річного чоловіка з терористичною діяльністю не було.

Військові, разом із поліцією, патрулюють вулиці Брюсселя після березня 2016 року, коли внаслідок нападів в аеропорті і в метро столиці Бельгії загинули 32 людини. У червні цього року військові застрелили підозрюваного смертника з вибуховим поясом на центральному вокзалі Брюсселя. Той інцидент розглядають як спробу теракту.